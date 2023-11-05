Сайнс: я тормозил двигателем больше, чем когда-либо в своей жизни

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о прошедших в субботу спринтерских заездах в рамках Гран-при Бразилии, отметив главную проблему, а также рассказал о настрое на основную гонку, которая пройдёт в воскресенье.

«В чистом воздухе мы ехали на пределе, температура удивила нас в спринте. В воскресенье она будет ниже, и я надеюсь, что это позволит нам немного прибавить, однако в субботу я тормозил двигателем больше, чем когда-либо в своей жизни.

Мы использовали худший комплект резины из тех, что были доступны, и сохранили хорошие на воскресную гонку. Надеюсь, это поможет, но это не позитивный знак, когда приходится так много тормозить двигателем из-за того, что температура была слишком тяжёлой для нас, и мы не могли бороться изо всех сил», — приводит слова Сайнса AS.

Отметим, что по результатам спринта Сайнс занял восьмое место. Основную гонку испанец начнёт с седьмого места на стартовой решётке.