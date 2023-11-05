Роберт Шварцман оказался быстрейшим на тестах WEC в Бахрейне

Сегодня, 5 ноября, в Бахрейне прошли тесты болидов, участвующих в чемпионате по гонкам на выносливость WEC. Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман был одним из участников тест-сессий и управлял гиперкаром Ferrari 499P.

Во время полуденной сессии Шварцману удалось установить время 1.48,559, что стало лучшим результатом в зачёте гиперкаров. Всего Шварцман проехал 30 кругов по ходу сессии. Отметим, что ему удалось опередить ближайшего соперника Уильяма Стивенса, выступавшего на Porsche 963, всего на 0,066 секунды.

Также примечательно участие семикратного чемпиона MotoGP Валентино Росси, который управлял болидом Oreca 07, соответствующим классу LMP2. Именитому итальянскому гонщику удалось завершить сессию в своём классе на четвёртом месте.