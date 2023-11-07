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Источник: Бинотто может стать руководителем моторного подразделения «Ауди»

Источник: Бинотто может стать руководителем моторного подразделения «Ауди»
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Бывший руководитель «Феррари», итальянец Маттиа Бинотто может вернуться в Формулу-1 и занять позицию руководителя моторного подразделения «Ауди» в сезоне-2026.

Как сообщают источники Formul1a.uno, «Ауди» испытывает проблемы в специалистах в сфере разработки двигателей и намеревается обновить штат сотрудников. Однако у бывшего босса «Феррари» также имеются и другие варианты.

После того как «Ауди» возглавил Гернот Дёлльнер, сообщалось, что у компании пропал интерес к участию в Формуле-1. Однако на сегодняшний день утверждается, что «Ауди» по-прежнему намерена присоединиться к «Королевским гонкам» и активно работает над наймом сотрудников. Бинотто занимал пост руководителя «Феррари» с 2019 по 2022 год.

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