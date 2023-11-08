Гоночный инженер Ферстаппена: иногда Максу становится скучно во время гонок

Гоночный инженер «Ред Булл» Джанпьеро Ламбьязе рассказал о том, что Макс Ферстаппен порой теряет интерес к происходящему на трассе.

«Порой возникает ощущение, что Максу становится скучно. Думаю, даже когда наше лидерство на трассе вырастает до 30 секунд, я всё равно буду стараться максимизировать всё и относиться ко всему серьёзно. Макс же как будто немного теряет интерес к происходящему. Он говорит мне: «Да ладно, Джей-Пи, расслабься хоть немного», — приводит слова Ламбьязе RaceFans.

Победа на Гран-при Бразилии стала для 26-летнего голландца 17-й в сезоне. Всего в сезоне предусмотрено 22 этапа. Даже если в оставшихся двух голландец не сможет одержать победу, его процент в любом случае будет выше 75 (минимум 77,3). Это означает, что Ферстаппен побил 71-летний рекорд Альберто Аскари по проценту побед в гонках за сезон.