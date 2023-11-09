Чемпион Формулы-3 рассказал, чем его покорил Ландо Норрис

Габриэль Бортолето, завоевавший титул чемпиона 2023 года в Формуле-3, поделился впечатлениями от уикенда на Гран-при Бразилии, который он провёл вместе с «Маклареном», а также отметил роль британца Ландо Норриса в команде.

«Он проделал потрясающую работу в Бразилии, нечего сказать. Он впечатлял весь уикенд. Я присутствовал на собраниях команды и многому научился, особенно рядом с ним. Он так подробно вдаётся в детали и так точен во всём, о чём говорит. Я горжусь тем, что у меня была возможность быть частью «Макларена», на Гран-при в «Интерлагосе», потому что он доказал, что может соответствовать [Максу] Ферстаппену.

Он проделал потрясающую работу. Он один из тех, кто много говорит в отчётах, но только очень важную информацию. Не то чтобы он говорил, не сообщая команде чего-то важного, что не поможет ей становиться всё лучше и лучше. Он говорил, что у машины проблемы, но в то же время ему удалось объяснить их, поэтому команда была способна правильно атаковать. Считаю, что это очень хорошо с его стороны. Это было впечатляюще и наверняка изменит моё мышление в следующих гонках», — сказал Бортолето F1 Nation для официального сайта Формулы-1.