Эксперт: Норрис стабилен, но он допускает слишком много ошибок в квалификации

Голландский автогонщик, а ныне эксперт Формулы-1 Том Коронель сказал, что необходимо сделать пилоту «Макларена» Ландо Норрису для того, чтобы в будущем навязать конкуренцию трёхкратному чемпиону мира голландцу Максу Ферстаппену.

«Норрис выступил хорошо [на Гран-при Бразилии], если сравнивать его с Пиастри. Я внимательно следил за Пиастри. Он даже не смог приблизиться к Риккардо, что, конечно же, странно. Должно быть, что-то случилось с его машиной.

Норрис лучше Пиастри следит за шинами, и я наблюдал это на протяжении всего сезона. В Венгрии это стало очевидно. Дело не только в скорости и таланте, но и в опыте.

Норрис стабилен, но ему нужно работать над квалификацией. Он допускает слишком много ошибок, в том числе выходя за пределы трассы. Команда должна обратить на это внимание», — приводит слова Коронеля Racingnews365.