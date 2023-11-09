Хорнер: Хэмилтон обладает избирательной памятью, некоторые их победы были непристойными

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, обсуждая судьбу чемпионства в сезоне-2021, высказался о британском пилоте «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне, который уступил позицию Максу Ферстаппену на последнем круге Гран-при Абу-Даби и уступил тому титул.

«Мне кажется, что у него избирательная память. Знаете, некоторые из побед, которые они одержали в тот период, были просто непристойными. У нас были хорошие результаты в течение нескольких лет, но я думаю, единственный парень, который так не скажет — это Льюис, я так считаю», — заявил Хорнер в подкасте Eff Won with DRS.

Напомним, решения дирекции гонки на Гран-при Абу-Даби в 2021 году после аварии Николаса Латифи вызвали бурную реакцию представителей «Мерседеса», в том числе Тото Вольфа и Льюиса Хэмилтона.