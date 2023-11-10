Эдди Джордан — о «Макларене»: тот, кто решил отказаться от двигателей «Хонда», — дурак

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан заявил, что решение «Макларена» отказаться от сотрудничества с «Хондой» было неправильным, а также поделился мнением о фигуре Зака Брауна.

«Я был очень критичен. Раньше я критиковал «Макларен». Люди могут подумать, что имею что-то против Зака, но это не так. Если он сделает что-то хорошее, я буду хвалить его, и буду критиковать, если он сделает что-то плохое.

Считаю, что тот, кто принял решение отказаться от «Хонды», — абсолютный дурак. Это было худшее решение, которое они могли принять, но они оправились от него, так что в этом их полная заслуга», — заявил Джордан в подкасте Formula for Success.

«Хонда» начала сотрудничество с «Маклареном», однако за три сезона им так и не удалось помочь команде подняться на подиум. В дальнейшем с «Хондой» стал сотрудничать «Ред Булл».