Глава «Макларена» назвал основную причину отставания от «Ред Булл»

Глава «Макларена» Андреа Стелла, комментируя выступление команды на Гран-при Бразилии, назвал, по его мнению, основную причину отставания от лидеров сезона, австрийского коллектива «Ред Булл».

«Думаю, что разница преимущественно заключается во времени прохождения круга на изношенных шинах. Мы убедились, что на свежих шинах мы способны бороться за позицию. Но как только начинается износ… Похоже, что у Макса и «Ред Булл» меньшая деградация.

Отставание увеличивалось на десятую-две каждые два круга. Это значительный износ, и если получится его уменьшить, то десятые будут с десяти кругов. Думаю, именно в этом «Ред Булл» лучшие прямо сейчас», — приводит слова Стеллы издание Autosport.

Ранее Ландо Норрис объяснил, почему не предпринял вторую попытку атаковать Ферстаппена в Бразилии.