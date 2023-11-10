Ральф Шумахер рассказал, почему неправильно сравнивать Ферстаппена с легендами прошлого

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о сравнении пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с легендарными пилотами прошлого: Айртоном Сенной и Михаэлем Шумахером.

«Макс Ферстаппен мчится от победы к победе, продолжает писать историю и не допускает ошибок. Однако я не сторонник постоянных сравнений с моим братом [Михаэлем Шумахером] или Айртоном Сенной. Они были исключительными людьми в своё время, как и Ферстаппен в наши дни. Если вы сравните выступления Макса с результатами напарника Серхио Переса, то вы увидите большую разницу. Но я ненавижу сравнивать разные поколения», – сказал Ральф Шумахер в эфире Sky Germany.

Напомним, по итогам сезона-2023 Ферстаппен стал трёхкратным чемпионом мира в Формуле-1. По количеству титулов Макс сравнялся с Сенной.