Деймон Хилл: победы Макса Ферстаппена не так уж и сложны

Экс-пилот Формулы-1 Деймон Хилл рассказал, что пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену не так уж и сложно побеждать на доминирующем болиде.

«Думаю, даже фанаты Макса хотели бы, чтобы он добывал свои победы в боевых условиях. Здорово наблюдать за тем, что делают Ферстаппен и «Ред Булл», это невероятные достижения, однако мы любим борьбу.

Не помню, чтобы Макса часто показывали на Гран-при Бразилии, он просто ехал круг за кругом. В моей карьере тоже были гонки, в которых я побеждал с огромным отрывом. В таких случаях говорят: «Какое потрясающее выступление», и хочется ответить: «Ну, если честно, это не так уж сложно». Всё складывалось в мою пользу, и главным было просто не допустить ошибку.

Что мы любим в автоспорте, так это блестящие обгоны. Льюис [Хэмилтон] на первом круге совершил очень смелый манёвр, обогнав Переса по внешней, – вот ради чего мы живём», – сказал Хилл в интервью Sky Sports F1.