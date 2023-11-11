Шарль Леклер выразил непопулярное мнение по поводу спринтов

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о своём отношении к спринтерским гонкам в рамках Формулы-1.

«Мне очень нравится формат уикендов со спринтами. Мне нравится, что у меня есть только одна свободная тренировка. Но я не думаю, что нам следует проводить больше шести спринтерских уикендов в году. Я думаю, шести спринтов вполне достаточно. Но мне нравится провести лишь одну тренировку и сразу перейти к квалификации.

Я думаю, что формат субботы можно изменить и улучшить, но мне очень нравится пятница и отсутствие трёх свободных тренировок, потому что это очень долго, а иногда даже скучно. Мы всегда проходим одну и ту же программу. Поэтому мне нравится тот факт, что у меня есть только одна свободная практика и я сразу же приступаю к делу», — приводит слова Леклера Racingnews365.