Хорнер раскритиковал новые правила выезда с пит-лейна

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о новых правилах выезда с пит-лейна, которые ранее приняла Международная автомобильная федерация (ФИА). Напомним, ФИА ввела ограничения, согласно которым гонщики не имеют права останавливаться на скоростной полосе пит-лейна.

«Мы просто усложняем задачу. Существуют правила выезда с боксов, езды по пит-лейну, выезда с пит-лейна. Необходимо вернуться к основам: зачем гонщикам необходимы круги выезда? Может, это из-за давления в шинах и их температуры? Найдите первопричину, потому что этого не было в Формуле-1 на протяжении 50 лет, так почему же сейчас возникла проблема? Нужно искать первопричину, а не накладывать заплатки.

У нас много очень умных инженеров, которые всегда ищут преимущество, а работа с шинами — это своего рода чёрное искусство. Есть определённая загадка в том, чтобы поставить шины в правильное окно продуктивности, так как покрышки очень влияют на показатели болида. Вы можете понять это, исходя из того, сколько усилий вкладывается в подготовку», — приводит слова Хорнера Speedcafe.