Юниор «Ред Булл» завершил гонку, несмотря на дисквалификацию, став вторым

Скандалом закончилось выступление участника юниорской программы «Ред Булл» Энзо Делиньи в гонке испанской Формулы-4.

Делиньи, боровшийся в чемпионате за третье место, намеренно выдавил на старте заезда своего конкурента Валерио Риничеллу, после чего получил штраф, однако проигнорировал его и был дисквалифицирован.

Несмотря на все попытки команды снять пилота с гонки, Делиньи доехал до финиша, став вторым. На награждении он не появился. Теперь ожидается, что гонщик получит длительное отстранение от выступлений.

Права на видео принадлежат F4 Spanish Champioship. Посмотреть видео можно на YouTube-канале F4 Spanish Champioship