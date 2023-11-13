Кристиан Хорнер: будет сложно сделать RB20 значительно лучше RB19

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что следующий год будет гораздо более тяжёлым для команды, а также выразил сомнения по поводу того, что им удастся сильно улучшить болид в новом сезоне.

«Мы хорошо делаем свою работу, и сейчас мы побеждаем, но единственное, что гарантировано в Формуле-1, – это то, что ничего здесь не стоит на месте. С учётом стабильности регламента мы уже видим, как улучшаются команды позади нас. Думаю, что в следующем году тенденция продолжится, и нас будет ждать гораздо более напряжённый чемпионат. То же самое можно сказать и о сезоне 2025 года, прежде чем произойдёт перезагрузка из-за новых правил 2026 года.

Мы всегда стараемся совершенствоваться, потому что наши конкуренты тоже будут становиться сильнее. Они будут копировать часть философии нашей машины, это несомненно. Мы видим, что это уже начинает происходить. Нам нужно пытаться продолжать развиваться и совершенствоваться. Ведётся активная работа, однако будет сложно сделать RB20 значительно лучше RB19», — приводит слова Хорнера GPblog со ссылкой на Bloomberg.