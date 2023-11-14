«Фамилия Петров — среди худших испанских воспоминаний». СМИ вспомнили потерю титула Алонсо

Испанское издание SoyMotor вспомнило финальную гонку сезона-2010, когда испанец Фернандо Алонсо упустил возможность завоевать третий титул.

«Правда в том, что это был самый интересный сезон. В борьбе за титул участвовали пять гонщиков. Почти мечта по сравнению с подавляющим доминированием Хэмилтона или Ферстаппена. И Фернандо был среди них. Он одержал три победы подряд и завоевал два подиума, оторвавшись от соперников во второй половине сезона. Так что, несмотря на не самый удачный старт в начале сезона, он прибыл на вечеринку как раз вовремя.

Когда они «приземлились» в Абу-Даби, он лидировал с восьмиочковым отрывом от Уэббера, и всё, что ему было нужно, — это финиш на подиуме в случае победы австралийца и четвёртое место, если бы на верхнюю ступеньку поднялся Феттель. Его третий чемпионат мира зависел только от него… и от «Феррари». Он стартовал третьим, позади немца и Льюиса Хэмилтона. Дженсон Баттон и Уэббер заняли места позади. Здесь были все, кто мог победить.

Старт был не самым удачным, и испанец потерял одно место, но этого хватало, чтобы стать чемпионом. Однако у гонки были другие планы: появился автомобиль безопасности, и несколько гонщиков решили сменить шины. Больше они этого делать не стали. Среди них был и Петров, имя которого до сих пор хранится в худших воспоминаниях испанцев.

А гонка разрешилась гораздо раньше, чем ожидалось, потому что «Скудерия» потерпела неудачу. Уэббер остановился на пит-лейне, и в «Феррари» подумали, что их пытаются разыграть.

В «Феррари» были настолько сосредоточены на австралийце, который остановился только из-за сейфти-кара, что забыли о трафике. Он не смог обогнать Петрова на «Рено» и распрощался с титулом, который, возможно, мог изменить всё. Это была роковая ночь для Фернандо Алонсо, который финишировал седьмым, а также для команды из Маранелло, уже вкусившей сладость успеха.

Абу-Даби навсегда останется местом, где Фернандо остался без титула, получив удар от самой «Феррари», — говорится в статье.