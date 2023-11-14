Абитебуль раскритиковал Риккардо за уход из «Рено»

Бывший руководитель «Рено» Сириль Абитебуль высказался об уходе австралийского гонщика Даниэля Риккардо из команды перед началом сезона-2021. Также он отметил, что в команде приняли правильное решение, заменив Риккардо на Фернандо Алонсо.

«На самом деле это слегка ранний и эгоистичный шаг, потому что в конце концов он провёл в команде лишь один год. Я действительно плохо воспринимаю его решение. Считаю, что это целиком его личное решение, и принимаю его на свой счёт. Я знал, какими будут последствия.

Да, ему было тяжело психологически. Гран-при в Баку в 2019 году был просто ужасным — он допускал ошибку за ошибкой. Короче говоря, он был совершенно не в себе, и для нас это было сложно.

При этом следующий сезон оказался гораздо лучше, чем мы ожидали. Мы приступили к реализации новых проектов и подписали Фернандо Алонсо. Я полностью переключился, и у нас не было возможности обсудить, жалеем ли мы или Риккардо о произошедшем. Если вопрос закрыт, то для меня он закрыт», — сказал Абитебуль в подкасте Dans La Boîte À Gants.