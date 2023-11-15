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Экс-пилот Ф-1 объяснил, почему гонщикам будет комфортно в Лас-Вегасе

Экс-пилот Ф-1 объяснил, почему гонщикам будет комфортно в Лас-Вегасе
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Бывший пилот Формулы-1 испанец Педро де ла Роса высказался о предстоящем Гран-при Лас-Вегаса, который пройдёт с 17 по 19 ноября.

«Подобное расписание тяжело для всех, не только для пилотов. Хотя, на самом деле, это не является большой проблемой. Многие аспекты будут благоприятны для пилотов.

Из-за низкой температуры они теряют меньше жидкости. Чем холоднее, тем комфортнее пилоту. К тому же при низких температурах в воздухе больше кислорода, из-за чего снижается пульс.

В Лас-Вегасе затяжные прямые, а на длинной прямой у вас есть возможность попить и отдышаться. У вас есть несколько секунд, в течение которых вам не нужно надрывать задницу. Так что это простая трасса», — сказал де ла Роса в подкасте F1 Nation.

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