Сотрудницы борделя Невады предложили бесплатные интимные услуги пилотам Формулы-1

Сотрудницы борделя Chicken Ranch в Неваде (США) предложили гонщикам Формулы-1 бесплатные интимные услуги. С предложением выступили две работницы заведения Эддисон Грей и Элис Литтл.

«В этом месяце в Лас-Вегасе буквально лихорадка из-за Формулы-1. Мы все с нетерпением ждём это большое событие. Любой гонщик, который захочет заставить свои сердца биться чаще и отпраздновать победу в Формуле-1 со мной и Эддисон, получит на 100 процентов бесплатный секс. Кроме того, для болельщиков, которые приедут в Лас-Вегас на Гран-при, действует предложение со скидкой. Грей считает, что это шанс для спорта вернуться ко временам грид-гёрлз», — приводит слова Литтл TMZ.

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