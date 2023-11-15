Хюлькенберг сказал, какое исключение сделает на Гран-при Лас-Вегаса

Пилот «Хааса» немец Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Лас-Вегаса, который пройдёт с 17 по 19 ноября.

«Мы говорили об этом событии весь год, и я рад, что наконец настал момент соревноваться в Вегасе. Ещё одна домашняя гонка для команды, и я очень хотел бы добиться хорошего результата для нас и болельщиков. Будет непросто, но вы должны быть готовы воспользоваться шансом в Городе грехов.

Ни у одного пилота не было достаточной подготовки, поэтому практики будут очень важны. Обычно я не прохожу круг пешком, но, вероятно, сделаю это здесь», — приводит слова Хюлькенберга Racingnews365.

Предстоящий Гран-при Лас-Вегаса станет третьим североамериканским этапом в сезоне-2023. Примечательно, что последний ивент Формулы-1 в Городе грехов состоялся в 1982 году.