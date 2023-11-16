Серхио Перес назвал главную задачу «Ред Булл» на этапе в Лас-Вегасе

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Лас-Вегаса и назвал главную сложность команды на трассе в США.

«Мне кажется, никто из нас не имеет ни малейшего представления об этой трассе. Поскольку этот этап сильно отличается от остальных. Прежде всего из-за температуры.

Главной задачей будет удерживать шины в оптимальном температурном окне, чтобы они хорошо работали. Думаю, это будет непростой задачей. И это будет совсем не так, как на других этапах в этом сезоне. И никто не знает, насколько может быть силён в таких условиях», – приводит слова Переса RaceFans.

Напомним, Гран-при Лас-Вегаса пройдёт с 17 по 19 ноября. Первая тренировка пройдёт в пятницу, 17 ноября, в 7:30 мск.

Отметим, что Перес на данный момент занимает второе место в личном зачёте пилотов.