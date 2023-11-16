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Фонд Михаэля Шумахера выпустил бриллиантовый браслет из шины его Ferrari F310

Фонд Михаэля Шумахера выпустил бриллиантовый браслет из шины его Ferrari F310
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Фонд прославленного пилота Формулы-1 Михаэля Шумахера Keep Fighting совместно с ювелирной компанией Mongrip выпустил серию браслетов, которые были изготовлены из задней левой шины Ferrari 310. На этом автомобиле будущий семикратный чемпион Формулы-1 в 1996 году выиграл Гран-при Италии.

Отмечается, что было создано ограниченное количество браслетов (91 экземпляр – по числу побед, одержанных Шумахером на трассах чемпионата мира). Они были украшены семью бриллиантами и платиновой застёжкой.

Фото: MONGRIP

Фото: MONGRIP

Фото: MONGRIP

Приобрести первый браслет болельщики смогут на аукционе, который состоится 17 ноября. Остальные экземпляры можно будет купить онлайн или в бутиках Monogrip. Сообщается, что стоимость браслета составляет € 8000.

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