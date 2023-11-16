Эсапекка Лаппи продлил соглашение с Hyundai в WRC на 2024 год

Финский гонщик Эсапекка Лаппи продлил контракт с заводской командой Hyndai Shell Mobis WRT на сезон-2024 в чемпионате мира по ралли — WRC.

«Я чувствую себя очень комфортно в команде. За прошедший год мы установили фантастическое сотрудничество и продемонстрировали, что у нас есть всё необходимое для достижения успеха. У меня всё ещё есть воля к развитию и успеху, и мне бы хотелось побеждать в WRC с Hyundai. Следующий год, безусловно, будет другим и интересным во многих отношениях, что побудит меня быть командным игроком.

Я давно просил команду о неполной программе на сезон, потому что в жизни мне было довольно сложно успевать всё, когда я постоянно был в разъездах, а это влияло на мою личную жизнь. В прошлом году мы опробовали программу неполного сезона — мне показалось, что баланс между моей личной и профессиональной жизнью стал более правильным», – приводит слова Лаппи Autosport.