Леклер — лучший на второй практике ГП Лас-Вегаса, Боттас и Хюлькенберг — в топ-7

На городской трассе в Лас-Вегасе завершилась вторая свободная тренировка Гран-при Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второе время продемонстрировал его напарник Карлос Сайнс, третьим стал представитель «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Вторая свободная практика:
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.35,265.
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,517.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,528.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,820.
5. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,864.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,918.
7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,224.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,231.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,398.
10. Александер Албон («Уильямс») +1,423.
11. Ландо Норрис («Макларен») +1,599.
12. Джордж Расселл («Мерседес») +1,625.
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,652.
14. Оскар Пиастри («Макларен») +1,722.
15. Пьер Гасли («Альпин») +1,869.
16. Эстебан Окон («Альпин») +1,976.
17. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,147.
18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2,391.
19. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +2,415.
20. Логан Сарджент («Уильямс») +2,875.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1.