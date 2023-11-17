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Леклер — лучший на второй практике ГП Лас-Вегаса, Боттас и Хюлькенберг — в топ-7

На городской трассе в Лас-Вегасе завершилась вторая свободная тренировка Гран-при Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второе время продемонстрировал его напарник Карлос Сайнс, третьим стал представитель «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Вторая свободная практика:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.35,265.

2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,517.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,528.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,820.

5. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,864.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,918.

7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,224.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,231.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,398.

10. Александер Албон («Уильямс») +1,423.

11. Ландо Норрис («Макларен») +1,599.

12. Джордж Расселл («Мерседес») +1,625.

13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,652.

14. Оскар Пиастри («Макларен») +1,722.

15. Пьер Гасли («Альпин») +1,869.

16. Эстебан Окон («Альпин») +1,976.

17. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,147.

18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2,391.

19. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +2,415.

20. Логан Сарджент («Уильямс») +2,875.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1.