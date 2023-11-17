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Леклер — лучший на второй практике ГП Лас-Вегаса, Боттас и Хюлькенберг — в топ-7

Леклер — лучший на второй практике ГП Лас-Вегаса, Боттас и Хюлькенберг — в топ-7
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На городской трассе в Лас-Вегасе завершилась вторая свободная тренировка Гран-при Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второе время продемонстрировал его напарник Карлос Сайнс, третьим стал представитель «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Вторая свободная практика:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.35,265.
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,517.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,528.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,820.
5. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,864.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,918.
7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,224.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,231.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,398.
10. Александер Албон («Уильямс») +1,423.
11. Ландо Норрис («Макларен») +1,599.
12. Джордж Расселл («Мерседес») +1,625.
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,652.
14. Оскар Пиастри («Макларен») +1,722.
15. Пьер Гасли («Альпин») +1,869.
16. Эстебан Окон («Альпин») +1,976.
17. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,147.
18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2,391.
19. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +2,415.
20. Логан Сарджент («Уильямс») +2,875.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1.

Формула-1 2023. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Свободная практика 2
17 ноября 2023, пятница. 13:30 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:35.265
2
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.517
3
Фернандо Алонсо
Aston Martin
+0.528
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