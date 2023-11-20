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Гасли обратился в ФИА из-за разлива масла на Гран-при Лас-Вегаса

Гасли обратился в ФИА из-за разлива масла на Гран-при Лас-Вегаса
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Пилот «Альпин» Пьер Гасли сообщил, что обратился к представителям Международной автомобильной федерации (ФИА) из-за инцидента на Гран-при Лас-Вегаса.

Напомним, ранее гонщики пожаловались на разлив масла на стартовой решётке, который мог произойти из-за протечки классических машин, участвовавших в параде пилотов.

«Это нехорошо. Особенно учитывая то, что у нас была лучшая позиция за год. Я уже обсудил это с ФИА. Уверен, мы кое-что изменим. Мне кажется несправедливым тот факт, что кому-то пришлось стартовать на масле, а у кого-то было чистое покрытие. Уверен, это исправят», — приводит слова Гасли издание RaceFans.

Ранее Карлос Сайнс из «Феррари» заявил, что разлив масла мог стать причиной массовых столкновений на старте гонки.

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