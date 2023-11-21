Росберг ответил, был ли бы он рад восьмому титулу Хэмилтона

Бывший пилот Формулы-1, чемпион мира 2016 года Нико Росберг высказался о возможностях «Мерседеса» на победу в чемпионате и ответил на вопрос, как бы он отнёсся к завоеванию Льюисом Хэмилтоном очередного, восьмого титула.

«Совсем недавно мы видели яркие выступления команды «Мерседес». Им не хватает последовательности, но вспомните Гран-при США в Остине. Там они боролись за победу и у них был быстрейший болид. Мы увидели, что они начинают понимать машину и проблема лишь в том, что не хватает последовательности. У них недостаточная продуктивность на прямых, но они всё осознают.

Я верю в способности «Мерседеса», так как был в этой команде. Знаю, насколько они сильны. Там работают всё те же люди. Так что, безусловно, есть шанс, что Хэмилтон будет бороться за чемпионство в следующем году.

Я был бы счастлив, если бы «Мерседес» победил, потому что это своего рода моя гоночная семья из прошлого. Говоря о Льюисе, я нейтрален. Мне просто хотелось бы отличной борьбы за чемпионство, и пусть победит лучший гонщик. Но я, очевидно, не предвзят в этом смысле», — приводит слова Росберга Daily Experess.