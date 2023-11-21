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Автомобильное шоу Top Gear закрыто

Автомобильное шоу Top Gear закрыто
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Телекомпания BBC объявила о закрытии автомобильного шоу Top Gear. Ранее после аварии Фредди Флинтоффа на тестовой трассе Top Gear были остановлены съёмки 34-го сезона, а теперь стало известно, что они не будут возобновлены. «Производство Top Gear в обозримом будущем приостановлено», — сказано в заявлении BBC.

Знаменитое шоу Top Gear, придуманное Джереми Кларксоном, стало выходить на BBC в 2002 году. Яркая и неординарная подача стала одной из визитных карточек программы, а её ведущие — Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй — стали звёздами. Гостями Top Gear регулярно становились звёзды шоу-бизнеса и автоспорта, среди них были самые титулованные гонщики Формулы-1 Михаэль Шумахер, Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель.

В 2015 году Кларксон со скандалом покинул шоу, за ним ушли Хаммонд и Мэй, которые вместе с Джереми создали новую передачу — Grand Tour. Top Gear продолжила выходить на BBC с новыми ведущими, среди которых были в том числе известная гонщица Сабине Шмиц и актёр Мэтт Леблан. Однако рейтинги Top Gear сильно просели.

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