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«Всё-таки мы получаем хорошие деньги». Магнуссен ответил на критику Гран-при Лас-Вегаса

«Всё-таки мы получаем хорошие деньги». Магнуссен ответил на критику Гран-при Лас-Вегаса
Kevin Magnussen
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Датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен ответил на критику организации Гран-при Лас-Вегаса, когда пилотам приходилось принимать участие в развлекательных мероприятиях. Напомним, ранее голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявлял, что чувствовал себя на церемонии открытия клоуном.

Магнуссен обратил внимание на высокие зарплаты пилотов Формулы-1, которые также формируются за счёт маркетинговых активностей, и призвал к тому, что участвовать в них является частью их работы.

«Хорошо иметь своё мнение, однако, может быть, его стоит оставлять при себе. В конце концов, мы получаем хорошие зарплаты, живём хорошей жизнью, так что всё объяснимо. Можно и проявить немного признательности», — приводит слова Магнуссена RaceFans.

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