Лоуренс Стролл рассказал, опасается ли конкуренции с «Андретти» в Формуле-1

Владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл признался, что не опасается конкуренции со стороны команды «Андретти» в случае её прихода в Формулу-1.

«С соревновательной точки зрения опасений у меня нет никаких. Начнём с того, что начинать с чистого листа — очень сложная задача в этом виде спорта, даже если у тебя многолетняя история. Но послушайте, я желаю им удачи, и, как я уже говорил, от меня ничего не зависит. Это зависит от ФИА и FOM. Посмотрим, какое решение они примут», — приводит слова Стролла издание ESPN GB.

Напомним, ранее некоторые руководители команд Формулы-1, в частности босс «Мерседеса» Тото Вольф, выступали против попыток Марио вместе с сыном Майклом Андретти попасть в «Королевские гонки».