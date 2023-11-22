Лоуренс Стролл рассказал, что нужно делать «Андретти» для присоединения к Формуле-1

Владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл о желании команды «Андретти» присоединиться к Формуле-1. Напомним, ранее Международная автомобильная федерация (ФИА) одобрила заявку «Андретти» на вступление в «Королевские гонки». Окончательное решение предстоит принять руководству гоночной серии.

«Посмотрите, что сделала «Ауди». Они захотели войти в спорт и купили команду. Это правильный способ для тех, кто сегодня хочет прийти в НФЛ, НХЛ или любую другую великую спортивную франшизу. Нужно просто купить команду. В таком случае это просто вопрос денег, поэтому я действительно считаю, что, если они хотят войти, им следует купить команду, как это сделали другие», — приводит слова Стролла издание ESPN GB.