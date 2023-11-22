В «Астон Мартин» отреагировали на слухи о продаже команды

Директор «Астон Мартин» Джефф Слэк отреагировал на слухи об уходе владельца команды, канадского бизнесмена Лоуренса Стролла из проекта.

Напомним, ранее стало известно, что инвестиционная компания «Арктос», известная по интересу к MLB, NBA, МЛС, NHL и футболу, стала новым миноритарным акционером «Астон Мартин».

«Лоуренс в деле, и он никуда не уйдёт. И дело не только в команде, у него есть компания «Астон Мартин Лагонда», и она важна для него. Команда же – это маркетинговая платформа для «Лагонды». Очевидно, Лоуренс очень богат, и это не вопрос капитала.

Нужно кое-что знать о парнях из «Арктос»: они никогда не контролируют людей, ничем не владеют и не управляют, дело касается только миноритарных пакетов акций», — приводит слов Слэка Motorsport.