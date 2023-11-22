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В «Астон Мартин» отреагировали на слухи о продаже команды

В «Астон Мартин» отреагировали на слухи о продаже команды
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Директор «Астон Мартин» Джефф Слэк отреагировал на слухи об уходе владельца команды, канадского бизнесмена Лоуренса Стролла из проекта.

Напомним, ранее стало известно, что инвестиционная компания «Арктос», известная по интересу к MLB, NBA, МЛС, NHL и футболу, стала новым миноритарным акционером «Астон Мартин».

«Лоуренс в деле, и он никуда не уйдёт. И дело не только в команде, у него есть компания «Астон Мартин Лагонда», и она важна для него. Команда же – это маркетинговая платформа для «Лагонды». Очевидно, Лоуренс очень богат, и это не вопрос капитала.

Нужно кое-что знать о парнях из «Арктос»: они никогда не контролируют людей, ничем не владеют и не управляют, дело касается только миноритарных пакетов акций», — приводит слов Слэка Motorsport.

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