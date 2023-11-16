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Стал известен новый миноритарный акционер «Астон Мартин» в Формуле-1

Стал известен новый миноритарный акционер «Астон Мартин» в Формуле-1
«Астон Мартин»
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Инвестиционная компания «Арктос» стала новым миноритарным акционером британской команды «Астон Мартин» в Формуле-1.

«Я рад приветствовать «Арктос» в качестве нового партнёра и миноритарного акционера команды «Астон Мартин». Будучи инвестором нескольких ведущих спортивных франшиз, «Арктос» привносит глубокие отраслевые знания, и я очень рад, что «Астон Мартин» присоединится к такому престижному бренду. В этом сезоне команда добилась огромного успеха: восемь раз финишировала на подиуме и набрала наибольшее количество очков как команда, но наши коллективные амбиции выше», – приводит слова владельца «Астон Мартин» Лоуренса Стролла пресс-служба команды.

Отметим, что «Арктос» — первая и единственная профессиональная инвестиционная платформа, одобренная для инвестирования в многочисленные франшизы в MLB, NBA, МЛС, NHL, футболе и другие виды спорта.

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