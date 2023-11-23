ФИА применит искусственный интеллект для контроля нарушений границ трасс в Формуле-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) планирует использовать искусственный интеллект для улучшения контроля за возможными нарушениями пилотами Формулы-1 ограничений трасс. Об этом информирует пресс-служба организации.

Предполагается, что за счёт сканирования видео специальной программой станет намного проще определять, когда автомобили нарушили границы трассы. ФИА полагает, что эта технология позволит ей существенным образом сократить количество инцидентов, требующих окончательной проверки человеком. Программа будет опробована на Гран-при Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что ФИА вызвала руководителей «Мерседеса» и «Феррари» — Тото Вольфа и Фредерика Вассёра — за их высказывания на Гран-при Лас-Вегаса.