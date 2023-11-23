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ФИА вызвала Вольфа и Вассёра за их высказывания на Гран-при Лас-Вегаса

ФИА вызвала Вольфа и Вассёра за их высказывания на Гран-при Лас-Вегаса
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Руководители команд «Мерседес и «Феррари Тото Вольф и Фредерик Вассёр соотвественно были вызваны на слушания ФИА по поводу своих высказываний во время пресс-конференций на Гран-при Лас-Вегаса.

Стюарды Гран-при Лас-Вегаса, получив отчет от делегата ФИА по СМИ, касающийся использования определенных выражений на пресс-конференции ФИА в Лас-Вегасе в 2023 году, в связи с невозможностью проведения слушаний утром в воскресенье, делегировали свои полномочия стюардам Гран-при Абу-Даби.

Цель слушаний — определить, имеет ли место нарушение статьи 12.2.1.f Международного спортивного кодекса ФИА, и если да, то какие действия должны последовать.

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