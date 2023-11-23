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Стал известен вердикт стюардов по Вольфу и Вассёру

Стал известен вердикт стюардов по Вольфу и Вассёру
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Ранее руководители «Мерседеса» и «Феррари» Тото Вольф и Фредерик Вассёр были вызваны к стюардам в связи с резкими высказываниями на пресс-конференции Гран-при Лас-Вегаса.

По итогу рассмотрения дела о нарушении статьи 12.2.1.f Международного спортивного кодекса ФИА, стюарды установили, что боссы команд действительно нарушили упомяную статью и подчеркнули неприемлимость такого нарушения в связи со статусом обвинямых.

В случае Тото Вольфа стюарды установили, что использование выражений, о которых идет речь, было в данном случае необычным и было спровоцировано резким междометием во время пресс-конференции и, следовательно, не может считаться типичным для руководителя команды. О руководителе «Феррари» также заявили, что его высказывания были необычными, и он был крайне разочарован инцидентом с Карлосом Сайнсом. По итогу рассмотрения дел, обоим боссам было вынесено официальное предупреждение.

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