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Алексей Попов дебютировал в полнометражном кино

Алексей Попов дебютировал в полнометражном кино
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Комментатор Формулы-1 Алексей Попов впервые снялся в полнометражном кино. В фильме «Хоккейные папы» он исполнил камео и сыграл в главной сцене фильма — хоккейном финале. Алексей Попов поделился своими впечатлениями от просмотра фильма на премьерном показе.

«Недавно неожиданно исполнил камео в кино — «прокомментировал» хоккейный финал — кульминацию фильма «Хоккейные папы». А сегодня ходил на премьерный показ.

Очень хороший, добрый, семейный фильм вышел! Всем рекомендую!», написал Попов в своём телеграм-канале «Гаснут Огни».

Отметим, что новый российский фильм на спортивную тематику можно будет посмотреть в кино, начиная с 23 ноября. Помимо Попова в фильме также снялись Алексей Бардуков, Аня Чиповская и Полина Гагарина.

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