В «Заубере» ответили, будет ли «Ауди» в названии команды уже в сезоне-2024

Управляющий директор «Заубера» Алессандро Алунни Брави прояснил, что в сезоне-2024 в названии команды Формулы-1 не следует ожидать упоминание бренда «Ауди», так как в компании ведётся подготовка к полноценному вступлению в «королевские гонки» в 2026 году.

«Говоря о коммерции, важно добиться большого успеха в 2026 году, а не ослаблять участие «Ауди» в жизни команды. Поэтому мы продолжим как «Заубер», основываясь на наследии команды. Мы уже спланировали следующий шаг. Конечно же, мы уже в 2022 году подписали контракт с титульным партнёром на следующие два сезона.

ФИА опубликует список участников в сезоне-2024 примерно 10 декабря, и тогда же, не раньше, мы сообщим, кто будет в названии и кто будет титульными партнёрами нашей команды следующие два сезона.

Между поездками в Лас-Вегас и в Абу-Даби я посетил Ингольштадт, где увидел людей, преданных своему делу, которые также очень усердно работают. Мы знаем, что это серьёзная задача, но все полностью сконцентрированы. Приверженность «Ауди» чувствовалсь с самого начала. Проект по вхождению в Формулу-1 был одобрен руководством «Ауди», а затем и утверждён наблюдательным советом Volkswagen. Смена генерального директора никак не меняет их подход, потому что это не решение отдельно взятого человека или совета директоров, а решение всей группы», — заявил Брави в интервью Motorsport.