Формула-1 анонсировала очередные изменения в регламенте Гран-при со спринтами

В ходе совещания Международной автомобильной федерации (ФИА), которое прошло сегодня, было определено, что в Формуле-1 в сезоне-2024 ожидаются очередные изменения в формате проведения уикендов со спринтерскими гонками.

«Комиссия в целом поддержала обновление формата спринта на 2024 год, чтобы уикенды стали более рациональными, за счёт отделения спринтерских заездов от других мероприятий во время Гран-при. Окончательный календарь спринтов на сезон-2024 будет опубликован в ближайшие недели.

Спортивный консультативный комитет проработает конкретные детали, которые в том числе касаются сроков и правил «закрытого парка», чтобы предоставить окончательное предложение Комиссии Формулы-1 на первом заседании в 2024 году», — сообщается на официальном сайте ФИА.