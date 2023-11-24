Дуэн выиграл квалификацию ГП Абу-Даби Ф-2, претенденты на титул Вести и Пуршер провалились

Сегодня, 24 ноября, на трассе «Яс Марина» в ОАЭ в рамках заключительного этапа Формулы-2 сезона-2023 прошла квалификация Гран-при Абу-Даби. Её победителем стал австралийский гонщик «Виртуози Рейсинг» Джейк Дуэн, второе время показал Виктор Мартинс из «АРТ Гран-при», а третьим стал индиец Куш Майни, выступающий за «Кампос Рейсинг».

Два претендента на чемпионский титул, Фредерик Вести и Тео Пуршер неудачно выступили в квалификации и показали 9-е и 14-е место, соответственно. В связи с правилом реверсивной стартовой решётки, Вести начнёт спринтерскую гонку вторым и имеет хороший шанс сократить отставание от Пуршера в личном зачёте, которое сейчас составляет 25 очков.

Формула-2. Гран-при Абу-Даби. Квалификация:

1. Джек Дуэн («Виртуози Рейсинг») — 1.35.567.

2. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +0,224.

3. Куш Майни («Кампос Рейсинг») +0,409.

4. Зейн Мэлоуни («Карлин») +0,498.

5. Аюму Иваса («ДАМС») +0,518.

6. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +0,601.

7. Рихард Версхор («Ван Амерсфорт Рейсинг») +0,660.

8. Исак Хаджар («Хайтек») +0,663.

9. Фредерик Вести («Према») +0,707.

10. Энцо Фиттипальди («Карлин») +0,715.

...

14. Тео Пуршер («АРТ Гран-при») +0,870.

...

17. Оливер Берман («Према») +1,053.