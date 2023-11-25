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Вести одержал победу в спринтерской гонке Ф-2 в Абу-Даби и отстаёт от Пуршера на 16 очков

Вести одержал победу в спринтерской гонке Ф-2 в Абу-Даби и отстаёт от Пуршера на 16 очков
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Гонщик «Премы» Фредерик Вести выиграл спринтерскую гонку финального этапа Формулы-2 в Абу-Даби. После старта со второй позиции датчанин ближе к финишу сумел опередить Энцо Фиттипальди. Благодаря победе и быстрейшему кругу среди финишировавших в топ-10 Вести набрал 11 очков и сократил отставание от лидера общего зачёта Тео Пуршера до 16 баллов: француз после старта с 14-й позиции финишировал седьмым.

В воскресной основной гонке Вести стартует девятым, а Пуршер — вновь 14-м, что оставляет Фредерику шансы опередить Тео в споре за чемпионство. Однако Вести точно должен финишировать не ниже второго места, которое принесло бы ему 18 очков, либо стать третьим и показать быстрейший круг, что дало бы как раз 16 баллов.

Формула-2. Абу-Даби. Спринтерская гонка

1. Фредерик Вести — 23 круга.
2. Энцо Фиттипальди +3.8.
3. Рихард Версхор +6.3.
4. Деннис Хаугер +13.6.
5. Исак Хаджар +14.4.
6. Джек Дуэн +14.7.
7. Тео Пуршер +15.2.
8. Аюму Иваса +16.5.
9. Зейн Мэлоуни +17.5.
10. Оливер Берман +19.8.

Формула-2 2023. Этап 14, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка 1 (23 круга)
25 ноября 2023, суббота. 15:20 МСК
Окончено
1
Фредерик Вести
Prema Racing
2
Энцо Фиттипальди
Rodin Carlin
+3.8
3
Рихард Версхор
Van Amersfoort Racing
+6.3

Формула-2. Личный зачёт

1. Тео Пуршер — 193 очков
2. Фредерик Вести — 177
3. Аюму Иваса — 153
4. Джек Дуэн — 141.

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