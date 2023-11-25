Вести одержал победу в спринтерской гонке Ф-2 в Абу-Даби и отстаёт от Пуршера на 16 очков

Гонщик «Премы» Фредерик Вести выиграл спринтерскую гонку финального этапа Формулы-2 в Абу-Даби. После старта со второй позиции датчанин ближе к финишу сумел опередить Энцо Фиттипальди. Благодаря победе и быстрейшему кругу среди финишировавших в топ-10 Вести набрал 11 очков и сократил отставание от лидера общего зачёта Тео Пуршера до 16 баллов: француз после старта с 14-й позиции финишировал седьмым.
В воскресной основной гонке Вести стартует девятым, а Пуршер — вновь 14-м, что оставляет Фредерику шансы опередить Тео в споре за чемпионство. Однако Вести точно должен финишировать не ниже второго места, которое принесло бы ему 18 очков, либо стать третьим и показать быстрейший круг, что дало бы как раз 16 баллов.
Формула-2. Абу-Даби. Спринтерская гонка
1. Фредерик Вести — 23 круга.
2. Энцо Фиттипальди +3.8.
3. Рихард Версхор +6.3.
4. Деннис Хаугер +13.6.
5. Исак Хаджар +14.4.
6. Джек Дуэн +14.7.
7. Тео Пуршер +15.2.
8. Аюму Иваса +16.5.
9. Зейн Мэлоуни +17.5.
10. Оливер Берман +19.8.
Формула-2. Личный зачёт
1. Тео Пуршер — 193 очков
2. Фредерик Вести — 177
3. Аюму Иваса — 153
4. Джек Дуэн — 141.
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