Вести одержал победу в спринтерской гонке Ф-2 в Абу-Даби и отстаёт от Пуршера на 16 очков

Гонщик «Премы» Фредерик Вести выиграл спринтерскую гонку финального этапа Формулы-2 в Абу-Даби. После старта со второй позиции датчанин ближе к финишу сумел опередить Энцо Фиттипальди. Благодаря победе и быстрейшему кругу среди финишировавших в топ-10 Вести набрал 11 очков и сократил отставание от лидера общего зачёта Тео Пуршера до 16 баллов: француз после старта с 14-й позиции финишировал седьмым.

В воскресной основной гонке Вести стартует девятым, а Пуршер — вновь 14-м, что оставляет Фредерику шансы опередить Тео в споре за чемпионство. Однако Вести точно должен финишировать не ниже второго места, которое принесло бы ему 18 очков, либо стать третьим и показать быстрейший круг, что дало бы как раз 16 баллов.

Формула-2. Абу-Даби. Спринтерская гонка

1. Фредерик Вести — 23 круга.

2. Энцо Фиттипальди +3.8.

3. Рихард Версхор +6.3.

4. Деннис Хаугер +13.6.

5. Исак Хаджар +14.4.

6. Джек Дуэн +14.7.

7. Тео Пуршер +15.2.

8. Аюму Иваса +16.5.

9. Зейн Мэлоуни +17.5.

10. Оливер Берман +19.8.

Формула-2. Личный зачёт

1. Тео Пуршер — 193 очков

2. Фредерик Вести — 177

3. Аюму Иваса — 153

4. Джек Дуэн — 141.