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Даниэль Риккардо предложил останавливать таймер в случае «красных флагов» в тренировках

Даниэль Риккардо предложил останавливать таймер в случае «красных флагов» в тренировках
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Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо предложил вернуть правило с остановкой таймера в свободных заездах Формулы-1. Напомним, в первой свободной практике Гран-при Абу-Даби дважды вводился режим «красного флага» в связи с авариями Карлоса Сайнса из «Феррари» и Нико Хюлькенберга из команды «Хаас».

«Такие правила уже достаточно давно, но было бы неплохо останавливать таймер во время свободных практик. Я проехал в первой свободной практике, но многие гонщики не сделали этого, поэтому они ожидали вторую свободную практику, проехав всего пять кругов. Было бы неплохо отмотать время назад, обсудить это на брифинге пилотов и вновь изменить правила», — приводит слова Риккардо Racingnews365.

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