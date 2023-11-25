Эпидемия проблем в квалификации Ф-1: Норрис ошибся, Хэмилтон жалуется, Сайнс провалился

И это у нас в заголовок не влезла ошибка ещё и Переса. Ну а на поуле в Абу-Даби снова Ферстаппен.

Аварии Карлоса Сайнса и Нико Хюлькенберга на второй пятничной тренировке Гран-при Абу-Даби не позволили пилотам и командам как следует поработать над настройками, так что в субботнюю квалификацию на «Яс Марине» все вступали без уверенности, смогли ли они подготовиться как следует или нет. Будут ли сюрпризы?

Q1: второй провал Сайнса за два дня

И первый сюрприз принёс уже стартовый сегмент квалификации. Карлос Сайнс попал в трафик на втором секторе (не сказать, что его прям блокировали, но всё же), и одно неудачного сегмента трассы хватило, чтобы испанец обнаружил себя в протоколе только 16-м! Да, Карлос проиграл Шарлю Леклеру лишь три десятые, но в Q1 была невероятная плотность: 18 пилотов уместились в шесть десятых. Вот Сайнс и вылетел, нанеся серьёзный удар по шансам «Феррари» обойти «Мерседес» в Кубке конструкторов.

В остальном обошлось без крупных неожиданностей. Кевин Магнуссен уступил три десятые Нико Хюлькенбергу и стал 17-м, а за ним расположились два пилота «Альфа Ромео». Куда-то подевался пятничный темп швейцарцев. При этом Чжоу, в отличие от Боттаса, прошёл средненький круг и много уступил напарнику. Ну а замкнул табличку Логан Сарджент, который умудрился нарушить границы трассы на обоих быстрых кругах — при том, что Алекс Албон уверенно прошёл дальше.

Q2: неудача Хэмилтона

Первые попытки второго сегмента обозначили преимущество представителей «Ред Булл» и «Макларена», оккупировавших первые четыре позиции. И по сути в безопасности себя могли чувствовать только они: шедший пятым Джордж Расселл уступал Максу Ферстаппену более семи десятых и опережал зону вылета только на четыре десятые — такое иногда отыгрывается. Из мощной группы преследователей выбивался только Хюлькенберг, который уже во второй раз за квалификацию нарушил границы трассы.

В итоге главным неудачником сегмента оказался Хэмилтон. Льюис не собрал круг и обнаружил себя только на 11-й позиции — до десятки ему не хватило примерно десятой. Семикратный чемпион отметил по радио, что с машиной что-то не так, мы же констатируем, что Хэмилтон проиграл Расселлу четыре десятые.

Также дальше не прошли Окон (в отличие от Гасли), Стролл (в отличие от Алонсо), Албон (тут вопросов нет) и Риккардо — четверть секунды отставания от Цуноды, и Юки выиграл их квалификационное сражение со счётом 4:3. А Расселл, к слову, догнал Хэмилтона — там по итогам сезона 11:11.

Q3: новая ошибка Норриса

Первая попытка третьего сегмента обернулась доминированием Макса Ферстаппена: голландец опередил Норриса на три с половиной десятые, Пиастри уступал пять, а остальные — от семи и выше. Однако голландец был единственным, кто сэкономил комплект свежих шин, что оставляло надежду: вдруг кто-то выстрелит после перехода на новую резину? В частности это касалось Леклера, который после первой попытки и дрифта в последнем повороте шёл только девятым.

И Шарль не подвёл: вторым быстрым кругом монегаск выстрелил на вторую строчку, причём проиграл Ферстаппену всего десятую с небольшим. Сам Макс, к слову, улучшить на второй попытке не сумел, но и первой хватило для поула. Третье место на счету Оскара Пиастри. А где же Норрис? После двух хороших секторов британец допустил огромную ошибку на третьем, «Макларен» повело боком, и в итоге Ландо не улучшил свой предыдущий результат и будет стартовать пятым позади ещё и Расселла.

На третьей линии вместе с Норрисом расположится Юки Цунода — шикарная квалификация. Японец на десятую опередил Алонсо, который, в свою очередь, лишь на 24 тысячные превзошёл результат Хюлькенберга. По субботам «Хаас» всё ещё быстр… Вообще, эта тройка должна была оказаться на строчку ниже, но у Переса списали круг за нарушение границ трассы — по итогу очередной провал и только девятая строчка. Серхио опередил только Гасли, который проехал медленный финальный круг.

Финальная гонка сезона Формулы-1 стартует в воскресенье, 26 ноября, в 16:00 по московскому времени. Мы узнаем, установит ли «Ред Булл» рекорд по проценту побед за сезон и кто всё-таки займёт второе место в Кубке конструкторов — пока «Мерседес» опережает «Феррари» на четыре очка, и квалификация принесла успехи и неудачи обоим гонщикам.