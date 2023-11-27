Босс «Уильямса» сказал Сардженту, что «ждёт зимы вместе». Его контракт ещё не подтверждён

Общение американского гонщика «Уильямса» Логана Сарджента по радио после финиша финального этапа сезона-2023 Формулы-1 косвенно подтвердило, что американец сохранит своё место в команде на 2024 год.

Босс «Уильямса» Джеймс Ваулз, обращаясь к Сардженту, сказал следующее: «Логан, хорошая работа. Сожалею, что сегодня мы не имели машины, с которой ты мог бы добиться большего. Но твой вклад в этом году был превосходным. То, как ты рос по ходу сезона, является поводом для гордости. С нетерпением жду зимы вместе и намного большего».

Гоночный инженер Сарджена Гаэтан Джего со своей стороны сказал пилоту: «Спасибо, Логан. С нетерпением жду следующего года, дружище».

Контракт Сарджента на следующий сезон не подтверждён, однако он выступит за «Уильямс» на постсезонных тестах Формулы-1 в Абу-Даби, которые пройдут завтра, 28 ноября.