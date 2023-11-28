Албон: «Феррари» — моё первое слово в детстве, начинал истерики, если Шумахер не побеждал

Пилот «Уильямса» Александер Албон признался, что в детстве являлся страстным болельщиком прославленного немецкого гонщика, семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера.

«В детстве я был буквально одержим. Одним из моих первых слов было «Феррари», которое я называл «рари». Я был большим поклонником Михаэля Шумахера, и в детстве устраивал самые настоящие истерики, если Михаэль не побеждал. У моей мамы была видеозапись с обзором основных моментов Формулы-1 2001 года, и я знал все гонки, которые он выиграл в том году. Поэтому в свой выходной я сразу же включал все победы Михаэля», — сказал Албон в High Performance Podcast.

Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Бельгии 1991 года. Немец выступал в чемпионате мира до конца сезона-2006, а затем возобновил карьеру и провёл ещё три сезона в 2010-2012 годах, но завоевать восьмой чемпионский титул не сумел.