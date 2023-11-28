Магнуссен рассказал, что хотел использовать старую версию машины на последнем Гран-при

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен считает, что он пожертвовал своими результатами ради команды на Гран-при Абу-Даби.

Внедрение давно назревших обновлений перед Гран-при США не оказало ожидаемого эффекта на VF-23. В результате Нико Хюлькенберг вернулся к старой спецификации на двух последних гонках в Лас-Вегасе и Абу-Даби, в то время как Магнуссен на этих двух Гран-при выступал на новой спецификации.

«Разочаровывающий день… но не очень неожиданный с тем пакетом, который мы использовали. Я бы соврал, если бы сказал, что надеялся на что-то неожиданное. Нам пришлось многому научиться. И Нико, и я получили хорошее представление об этой концепции автомобиля.

Были некоторые интересные вещи, такие как единообразие передней части, и с этой настройкой или с этой концепцией у него намного меньше прижимной силы.

Итак, тот факт, что я смог опередить его в квалификации в Лас-Вегасе, недалеко финишировал от него в Абу-Даби, с учётом того количества прижимной силы, которого нам не хватает в этом пакете, показывает, что некоторые детали хороши, поэтому мы можем работать с ним, и, надеюсь, сделаем большой шаг в следующем году.

Из двух гонок мне бы хотелось, может быть, только одну гонку с этой (новой спецификацией), а затем вернуться к старой, но с точки зрения логистики это было невозможно, поэтому, думаю, я взял одну для команды, но счастлив сделать это и с нетерпением жду следующего года», — приводит слова Магнуссена Speedcafe.