Окон — быстрейший в последнем заезде сезона Формулы-1, О'Уорд — второй, Шварцман — восьмой

Сегодня, 28 ноября, на автодроме «Яс Марина» в Абу-Даби (ОАЭ) состоялись традиционные постсезонные тесты, участие в которых приняли 25 пилотов. Лучшее время по итогам тестов, проехав 110 кругов, показал Эстебан Окон на «Альпин». Второе время на «Макларене» установил Пато О'Уорд, а третьим стал Фредерик Вести из «Мерседеса».

Больше всего времени на трассе в течение дня провёл Пьетро Фиттипальди на «Хаасе», он проехал 130 кругов. Резервный пилот «Феррари» Роберт Шварцман проехал 123 круга. Его лучший круг привёл его на восьмое место.

Формула-1. Постсезонные тесты в Абу-Даби. Итоговые результаты:

1. Эстебан Окон («Альпин») — 1.24,393 (110 кругов).

2. Пато О'Уорд («Макларен») — 1.24,662 (103).

3. Фредерик Вести («Мерседес») — 1.24,679 (106).

4. Серхио Перес («Ред Булл»)— 1.24,715 (117).

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.24,799 (69).

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1.24,827 (36).

7. Джек Дуэн («Альпин») — 1.25,038 (107).

8. Роберт Шварцман («Феррари») — 1:25,050 (123).

9. Логан Сарджент («Уильямс») — 1.25,264 (56).

10. Шарль Леклер («Феррари») — 1.25,371 (66).

11. Тео Пуршер («Альфа Ромео») — 1.25,424 (96).

12. Фелипе Другович («Астон Мартин») — 1.25,554 (123).

13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.25,570 (58).

14. Джейк Деннис («Ред Булл») — 1.25,666 (124).

15. Аюму Иваса («Альфа Таури») — 1.25,753 (96).

16. Оливер Берман («Хаас») — 1.25,779 (110).

17. Зак О'Салливан («Уильямс») — 1.25,842 (50).

18. Оскар Пиастри («Макларен») — 1.25,930 (123).

19. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — 1.25,940 (130.

20. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.26,283 (58).

21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.26,681 (50).

22. Франко Колапинто («Уильямс») — 1.26,832 (65).

23. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 1.26,96 (55).

24. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.27,387 (106).

25. Александер Албон («Уильямс») — 1.27,824 (51).

Этот заезд стал последним для Формулы-1 в 2023 году. Начало первого этапа сезона-2024 назначено на 29 февраля, его примет трасса в Бахрейне.