Бен Сулайем — о скандальном ГП Абу-Даби: могу вернуть Майкла Маси и тогда извинюсь

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Моммед бен Сулайем высказался о Гран-при Абу-Даби 2021 года, когда в ходе борьбы между Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» и Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса» гоночным директором Майклом Маси были приняты противоречивые решения после аварии на последних кругах гонки пилота «Уильямса» Николаса Латифи.

«Я всегда извиняюсь, но я не могу извиняться за то, что было сделано до меня. Хорошо, я принесу извинения, но тогда я вновь приведу Майкла Маси. Вы думаете, это будет правильно? Бедный человек — это тот, на которого нападают и которого оскорбляют. Майкл Маси прошёл через ад, ад! И, если я увижу, что есть возможность, которая необходима ФИА, а Майкл Маси будет подходящим человеком, я позову его.

Мне даже угрожали убийством, потому что у меня была власть, чтобы изменить результат, однако я сказал: «Извините, а финал чемпионата мира 1996 года между Англией и Германией — это правильно? Они изменили его? Нет». Был ли отдан кубок Германии? Найн», — приводит слова бен Сулайема The Guardian.