Резервный пилот «Ред Булл» опроверг слухи о том, что болид команды сделан для Ферстаппена

Резервный пилот «Ред Булл» Джейк Деннис не согласился с теми, кто считает, что болид австрийской команды разработан специально для нидерландского гонщика Макса Ферстаппена.

«Очевидно, что у нашей команды был невероятный сезон, особенно у Макса. Он – особенный пилот. Я думаю, что «Ред Булл» ему очень подходит, но я не согласен с теми, кто говорит, что эта машина создана для Макса. Любая команда стремится создать самую быструю гоночную машину, и задача пилота — приспособиться к ней. Именно это и сделала команда «Ред Булл», а Макс проявил талант в адаптации к болиду.

Когда я сел за руль, машина ощущалась так, как и должна ощущаться гоночная машина. Она делает всё то, чего ты от неё хочешь, и поворачивает так, как должна», — приводит слова Денниса GPFans со ссылкой на Sky Sports.