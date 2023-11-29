Серхио Перес назвал аспект, в котором ему нужно прибавить в следующем сезоне

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал о своей слабой стороне, над которой он намерен поработать перед стартом нового сезона.

«Я думаю, что в этом сезоне моя форма в воскресных гонках была очень, очень сильной. И это единственная причина, по которой я занял второе место в чемпионате. Но определённо субботние квалификации в этом сезоне были очень трудными, и нам нужно работать над этим, нам обязательно нужно прибавить в этом к следующему сезону.

Тесты? Было важно провести такие дни вместе с командой, поскольку у нас есть домашнее задание, над которым мы можем продуктивно поработать вместе.

Да, «Ред Булл» доминировал в этом сезоне, но мне было довольно тяжело. Это то, что есть. Я уверен, что в следующем году у нас опять будет отличная машина. Надеюсь, что баланс станет чуть лучше и наша команда продолжит доминировать», – приводит слова Переса RaceFans.