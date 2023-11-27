Серхио Перес выступил с заявлением после предупреждения стюардов за свои слова о них

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес разместил новый пост у себя в соцсетях, где прокомментировал свою недавнюю экспрессивную реакцию на действия стюардов Гран-при Абу-Даби. Серхио назвал стюардов и их работу «какой-то шуткой». Впоследствии Перес получил за это предупреждение.

«Этот вид спорта раскрывает лучшее в каждом из нас, а также показывает нашу страсть. Сегодня вечером я говорил со страстью и адреналином после потери подиума. Тяжело, когда радио постоянно включено. Не в каждом спорте это есть. Но я должен проявлять больше уважения к стюардам. У всех нас есть работа, которую нужно выполнять, и я уважаю работу, которую они проделывают, находясь под большим давлением. До встречи в 2024 году», — написал Перес.