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Серхио Перес выступил с заявлением после предупреждения стюардов за свои слова о них

Серхио Перес выступил с заявлением после предупреждения стюардов за свои слова о них
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Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес разместил новый пост у себя в соцсетях, где прокомментировал свою недавнюю экспрессивную реакцию на действия стюардов Гран-при Абу-Даби. Серхио назвал стюардов и их работу «какой-то шуткой». Впоследствии Перес получил за это предупреждение.

«Этот вид спорта раскрывает лучшее в каждом из нас, а также показывает нашу страсть. Сегодня вечером я говорил со страстью и адреналином после потери подиума. Тяжело, когда радио постоянно включено. Не в каждом спорте это есть. Но я должен проявлять больше уважения к стюардам. У всех нас есть работа, которую нужно выполнять, и я уважаю работу, которую они проделывают, находясь под большим давлением. До встречи в 2024 году», — написал Перес.

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